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112 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:39 م
112 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلى قوات الاحتلال - أرشيفية


أ ش أ
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 اقتحم 112 مستوطنًا يهوديًا المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة فى أرجاء المسجد المبارك، وسط رقابة صارمة من المصلين وحراس وسدنة المسجد لإحباط أى محاولة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية برحاب الأقصى الطاهرة.

 


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