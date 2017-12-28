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ياسر القاضى يلتقى ممثلى الشركات الناشئة بالشعبة العامة للاقتصاد الرقمى

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:12 م
ياسر القاضى يلتقى ممثلى الشركات الناشئة بالشعبة العامة للاقتصاد الرقمى جانب من اللقاء


كتبت هبة السيد
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استقبل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة، وممثلى الشركات المصرية الناشئة التسعة أعضاء الشعبة العامة التى ستشارك كعارضين فى أول جناح مصرى بمعرض CES والمقام فى مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية فى 9 يناير المقبل بمشاركة حوالى 3800 شركة ناشئة من 70 دولة.

 

وخلال اللقاء أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اهتمام الدولة بتمكين الشباب فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لتصبح مصر مركزًا اقليميًا فى هذا المجال، مما يؤكد على الريادة المصرية ويدفع الصادرات التكنولوجية الوطنية ذات القيمة المضافة، حيث أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو بمثابة قاطرة التنمية لكافة قطاعات الدولة فى اتجاه التحول الرقمى.

 

استمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عرض تقديمى مفصل من الشركات الناشئة التسعة وهم شركة "أفيدبيم" العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات وخاصة تحليل الفيديو فى مجالات عديدة مثل السيارات بدون قائد والصحة والأمن، وشركة "بلنك آب" المتخصصة فى الحوسبة العالية السرعة من خلال الهاتف المحمول، وشركة "بيوبزنسيس" العاملة فى مجال انترنت الأشياء وخاصة فى مجال متابعة الأجهزة الطبية، وشركة "دريم سوفت" المطورة لتطبيقات الاقتصاد التشاركى ورقمنة اللوجستيات، وشركة "فديتوري" المتخصصة فى التكنولوجيا المساعدة للإعاقة البصرية، وشركة "فيرتيك" المطورة لحلول الواقع الافتراضى والمدمج وخاصة فى مجالات الحفاظ على التراث، وشركة "قابس" العاملة فى مجالات المدن والبيوت الذكية باستخدام انترنت الأشياء، وشركة "مجسم" المطورة لتطبيقات الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد للاستخدام فى مجال طب الأسنان، وشركة "موبيبليز" المتخصصة فى تطبيقات التكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي.

 

وناقش المهندس ياسر القاضى ممثلى الشركات فى الحلول التكنولوجية المقدمة ونماذج أعمالهم وكيفية الاستفادة من تلك التطبيقات والحلول فى المشروعات التى تقوم بها الدولة فى الوقت الراهن، ورفع نسبة المكون التكنولوجى المحلى بها، من خلال الشركات الناشئة المصرية.

 

وفى نهاية اللقاء الذى حضره المهندس عادل قادوس نائب رئيس الشعبة، والمهندس أيمن الجوهرى عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد عزام المدير التنفيذى؛ وجه المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا الشكر للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمه الكبير للقطاع والشعبة بصفة عامة والشركات الناشئة بصفة خاصة، وأكد على تطابق الرؤية مع الوزارة نحو مزيد من التطور لهذا القطاع الحيوى والوصول للعالمية من خلال تلك الشركات الناشئة التى أصبحت تطور وتمتلك تكنولوجيا متقدمة للغاية لا تقل عن مثيلاتها فى أكثر العالم تقدمًا، وأن الشعبة ستقوم بعرض نتائج الرحلة والإنجازات التى حققتها الشركات من خلال تواجدها فى هذا الحدث الهام فور العودة.


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