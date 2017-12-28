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وسائل إعلام إيطالية: حل البرلمان الإيطالى غدا على أقصى تقدير

الخميس، 28 ديسمبر 2017 06:33 م
وسائل إعلام إيطالية: حل البرلمان الإيطالى غدا على أقصى تقدير البرلمان الإيطالى


روما (أ ف ب)
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أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن حلّ الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا للبرلمان سيكون صباح الجمعة، على أقصى تقدير وفى انتظار الانتخابات التشريعية المرتقبة فى أوائل مارس.

وبعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلونى أمام الصحافة حصيلة أداء حكومته لهذا العام، يفترض أن يلتقى بعد ظهر الخميس، ماتاريلا لإعلانه انتهاء عمله مع إقرار موازنة 2018.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن ماتاريلا سيلتقى بعدها رئيسى مجلسى النواب والوزراء، قبل توقيع مرسوم حل البرلمان.

وسيحدد مجلس الوزراء موعد الانتخابات التشريعية القادمة فى أعقاب ذلك، وبحسب الصحافة الإيطالية، سيتم دعوة الناخبين إلى التصويت فى الرابع من مارس القادم.

وحكومة جينتيلونى هى الثالثة فى ولاية البرلمان الحالى الذى انتخب فى فبراير 2013.

وقال جينتيلونى فى مؤتمر صحفى إن "إيطاليا عادت إلى السير قدما بعد تجاوز الأزمة الأخطر فى مرحلة ما بعد الحرب"، مشيدا بأعمال حكومته.

لكن هذه الانتخابات تدخل إيطاليا فى المجهول إذ أن النظام الانتخابى يعتمد بجزء كبير منه على النسبية ما يعنى أن تشتت الأصوات بين اليمين واليسار الوسطى وحركة خمس نجوم الشعبوية من شأنه أن يترك البرلمان من دون أكثرية واضحة.

لكن هذا الوضع لا يعتبر أمرا جديدا فى بلد شهد 64 حكومة منذ إعلان الجمهورية عام 1946.

وصرّح جينتيلونى "الإيطاليون يعرفون أن فى الأسابيع القادمة، الأنظار ستكون موجهة إلى الحملة الانتخابية، لأنه من الطبيعى أن يحصل ذلك".

وقال "لكننى أؤكد لكم أن الحكومة لن تخفف سرعتها، الحكومة ستحكم فى الحدود المنصوص عليها فى الدستور والقوانين". 


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