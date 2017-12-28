وزير العمل الأردنى: المعتدى على المواطن المصرى بقبضتنا وسنطبق القانون عليه (فيديو)الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:25 م
وزير العمل الاردنى على الغزاوى
كتب إبراهيم حسان
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أكد وزير العمل الأردنى، على الغزاوى، ضبط المعتدين على المواطن المصرى على السيد مرسى، الذى تعرض للاعتداء بالضرب منذ أيام من قبل عدد من الأردنيين، مشيرا فى السياق ذاته، إلى تطبيق القانون عليهم ومحاسبتهم.
وقال الغزاوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى" الذى تقدمه الإعلامية رشا نبيل، على فضائية "دريم"، إنه سيتم محاسبة كل من اعتدى على المواطن المصرى فى الأردن، لأن الواقعة "شروع فى قتل" وضد القانون الأردنى الذى لا يفرق بين الأردنيين وغير الأردنيين، وتابع: "المعتدى على العامل المصرى فى قبضة السلطات الأردنية وهو الآن محتجز وسيتم التحقيق معه وتوجيه التهم له، والقانون سيأخذ مجراه، ونحن لدينا استعداد لمساعدة أسرة العامل المصرى لنقل جثمانه إلى مصر".
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