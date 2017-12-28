وزير الصحة التونسى: تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير





(أ ش أ)

أكد وزير الصحة التونسى عماد الحمامى اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس(H1 N1) المسبب لمرض أنفلونزا الخنازير حتى الآن.

وأضاف الحمامى - فى تصريح نقلته صحيفة الصريح التونسية - أن الانتشار الجغرافى للفيروس قد شمل ولايات جديدة مثل ولايتى سوسة ونابل بالإضافة إلى الولايات التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق وهي: بنزرت وسليانة وتونس الكبرى.

وأشار إلى حرص وزارة الصحة على متابعة الوضع والسيطرة عليه عن طريق لجنة الأزمة التى تم تشكليها مؤخرا والتى تعمل بالتنسيق مع كافة أقسام الوزارة إلى جانب توفر المصل الخاص بهذا الفيروس بكافة الصيدليات طبقا للشروط الصحية، نافيا أن يكون له أى آثار جانبية مثل ما تم الترويج له بمواقع التواصل الاجتماعي.