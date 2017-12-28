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وزير السياحة: هناك تجاوب من الرى ومحافظة أسوان لإزالة طمى النيل

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:36 ص
وزير السياحة: هناك تجاوب من الرى ومحافظة أسوان لإزالة طمى النيل وزير السياحة يحيى راشد


كتب محسن البديوى
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قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن هناك تجاوب من وزارة الرى ومحافظ أسوان بشأن زيادة منسوب المياه وإزالة الطمى فى مجرى نهر النيل، وتم إبلاغ قائدى المراكب بتلاشى المناطق التى بها زيادة من الطمى.

 

وأضاف "راشد"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن واقعة شحوط 8 بواخر بأسوان ليس خطأ القبطان فقط بل هناك أخطاء متعددة، وكان لابد من وجود مراكب إرشادية حتى يتم تجنيب تلك البواخر من السير فى المنطقة التى بها نسبه عالية من الطمى.

 

وناشد يحيى راشد ، المسئولين فى أسوان بالاهتمام بالسائحين وأوضاعهم، وحل مشكلاتهم وإزالة المعوقات التى تواجههم.

 


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