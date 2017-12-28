وزير السياحة: نهتم بابتسامة السائح وراحته.. ونعكف على حل مشكلات المنظومة

وزير السياحة: نهتم بابتسامة السائح وراحته.. ونعكف على حل مشكلات المنظومةالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:03 ص
الإعلامية بسمة وهبة ووزير السياحة
كتب محسن البديوى
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قال يحيى راشد وزير السياحة، إن الوزارة تعكف على حل المشكلات التى تعانيها المنظومة السياحية، مضيفًا: "يهمنا ابتسامة وراحة السائح من أجل تحسين سمعة السياحة المصرية فى الخارج".
وأكد "راشد"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بخدمة السائحين ويجب إظهار ذلك فى الإعلام.
وتابع: "خدمة السائح تصب فى الصالح العام للدولة، وبقول لوسائل الإعلام اللى بتكتب معلومات بدون مصادر اتقوا الله وراعوا ربنا".
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