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وزير السياحة: نهتم بابتسامة السائح وراحته.. ونعكف على حل مشكلات المنظومة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:03 ص
وزير السياحة: نهتم بابتسامة السائح وراحته.. ونعكف على حل مشكلات المنظومة الإعلامية بسمة وهبة ووزير السياحة


كتب محسن البديوى
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قال يحيى راشد وزير السياحة، إن الوزارة تعكف على حل المشكلات التى تعانيها المنظومة السياحية، مضيفًا: "يهمنا ابتسامة وراحة السائح من أجل تحسين سمعة السياحة المصرية فى الخارج".

 

وأكد "راشد"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بخدمة السائحين ويجب إظهار ذلك فى الإعلام.

 

وتابع: "خدمة السائح تصب فى الصالح العام للدولة، وبقول لوسائل الإعلام اللى بتكتب معلومات بدون مصادر اتقوا الله وراعوا ربنا".


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وزير السياحه

يحيى راشد

السياح

اخبار مصر

بسمه وهبه



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