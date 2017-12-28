وزير الدفاع يصدق على لجنة لتسوية الموقف التجنيدى لأهالى حلايب وشلاتين





كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على دفع لجنة تجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب من أبناء مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادى العلاقى الذين تخلفوا عن التجنيد حتى تجاوزوا سن " ثلاثون عاماً " وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم، يأتى ذلك فى إطار استمرار التيسيرات التى تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية.

وقامت اللجنة التى باشرت أعمالها فى المدة من 24 – 28 ديسمبر الجارى بتسوية العديد من المواقف التجنيدية والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بأبناء تلك المناطق.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة تقوم بدفع عدد من اللجان بشكل سنوى ودورى للتيسير على المواطنين من أبناء المناطق الحدودية والتائية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.