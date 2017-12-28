وزير الدفاع اللبنانى: الاستقرار الأمنى سيزداد قوة بفضل جهود الجيش

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أكد وزير الدفاع اللبنانى يعقوب رياض الصراف، أن "الاستقرار الأمنى السائد سيزداد قوة بفضل جهود الجيش اللبنانى".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع يعقوب رياض، لقائد الجيش العماد جوزاف عون وأعضاء المجلس العسكري.

ونوه رياض فى تصريحات له "بالإنجازات الكبيرة التى قام بها الجيش اللبنانى بانتصاره على الإرهاب وتطهير الجرود وإعادتها إلى مركزا على العمليات الاستباقية والأمنية التى أسهمت فى تفكيك الشبكات الإرهابية وانهيارها " .

وتابع قائلا:"إن الجيش الذى استطاع قهر الإرهاب قادر على تحصين لبنان وحماية حدوده مهما كبر حجم التحديات".

ولفت الصراف إلى أن "الإرهاب وإن اندحر عن أرضنا إلا أن خطره ما زال قائما ، مضيفا أن الجيش قوى بقوة إيمانه بأرضه وعقيدته وسر نجاحه هو ابتعاده عن السياسة لذلك علينا كسياسيين عدم اقحامه فى اية خلافات أو تباينات ".