وزير الدفاع السودانى يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع روسيا

وزير الدفاع السودانى يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع روسياالخميس، 28 ديسمبر 2017 08:01 م
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، حرص السودان على تطوير علاقاته مع جمهورية روسيا، وبناء الشراكات فى كافة المجالات، خاصة التعاون العسكري.
جاء ذلك -وفقا لبيان للمتحدث العسكرى السودانى العميد أحمد خليفة الشامي- خلال لقائه اليوم الخميس بالخرطوم، بنائب رئيس أركان الجيش الروسي، الفريق أليكساندر أليكسيتيتش.
وأعرب وزير الدفاع عن سعادته وترحيبه بزيارة المسئول الروسي، ووصفها بالمهمة، متمنيا أن تكون لها نتائج مثمرة.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الأركان الروسى عن ارتياحه لنتائج الزيارة وما تم فيها من أعمال مهمة، مؤكدا حرص بلاده على تقوية العلاقات مع السودان لصالح البلدين والشعبين.
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