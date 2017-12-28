وزير التجارة: 18% زيادة فى الصادرات المصرية لأمريكا خلال 10 أشهر





كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الـ 10 شهور الأولي من العام الجاري زيادة قدرها 18.4%، حيث بلغ إجمالى الصادرات مليار و234 مليون دولار مقابل مليار و42 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن حول مؤشرات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر من العام الجارى.

وقال الوزير إن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة ارتفعت بنحو 1% لتصل قيمتها إلى 633 مليون دولار مقابل 626 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات المصرية فى إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 15.4% حيث بلغت 71.5 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار قابيل إلى أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى قد بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 10 أشهر الي 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى أن الزيادة فى الصادرات المصرية للسوق الأمريكى ترجع إلى تكثيف جهود مكتب التمثيل التجاري المصري بواشنطن لتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة خلال الـ 10 شهور الأولي من العام الجاري المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 756.5 مليون دولار والحديد والصلب بقيمة 87.5 مليون دولار والملح والكبريت بقيمة 33.2 مليون دولار والورق بقيمة 28.4 مليون دولار .