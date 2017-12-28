وزير الأوقاف من مطار مرسى علم: مصر عظيمة وستظل.. وسنفديها بكل عزيز ونفيس





كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر عظيمة وستظل بإذن الله تعالى وحفظه لها، متابعًا: "نحن فداء لها، نفديها بكل عزيز، بالنفس والنفيس، وستظل رايتها مرفوعة عالية وخفاقة فى كل ربوع الأرض".

وأضاف "جمعة"، فور وصوله مطار مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، فى طريقه إلى حلايب وشلاتين لأداء خطبة الجمعة غدا، وعقد بعض اللقاءات الدعوية والوطنية مع أئمة وأبناء المنطقة، على رأس قافلة دعوية كبيرة من علماء الأوقاف، أن "الوطن ينادينا، وقد وجبت علينا تلبية النداء لخدمة هذا الوطن".

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحاته من مطار مرسى علم: "تحيا مصر عزيزة أبيّة، مرفوعة القدر والهامة على مر العصور، وسيرد الله عز وجل كيد المتربصين بها فى نحورهم بإذنه تعالى".