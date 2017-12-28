وزير الأوقاف من مطار مرسى علم: مصر عظيمة وستظل.. وسنفديها بكل عزيز ونفيس

وزير الأوقاف من مطار مرسى علم: مصر عظيمة وستظل.. وسنفديها بكل عزيز ونفيسالخميس، 28 ديسمبر 2017 01:11 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر عظيمة وستظل بإذن الله تعالى وحفظه لها، متابعًا: "نحن فداء لها، نفديها بكل عزيز، بالنفس والنفيس، وستظل رايتها مرفوعة عالية وخفاقة فى كل ربوع الأرض".
وأضاف "جمعة"، فور وصوله مطار مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، فى طريقه إلى حلايب وشلاتين لأداء خطبة الجمعة غدا، وعقد بعض اللقاءات الدعوية والوطنية مع أئمة وأبناء المنطقة، على رأس قافلة دعوية كبيرة من علماء الأوقاف، أن "الوطن ينادينا، وقد وجبت علينا تلبية النداء لخدمة هذا الوطن".
وتابع وزير الأوقاف فى تصريحاته من مطار مرسى علم: "تحيا مصر عزيزة أبيّة، مرفوعة القدر والهامة على مر العصور، وسيرد الله عز وجل كيد المتربصين بها فى نحورهم بإذنه تعالى".
إضافة تعليق
«اليوم السابع» يكشف فى تحقيق استقصائى.. أعضاء فى قائمة الفتوى الرسمية يكفرون الأقباط ويدافعون عن إرهاب الإخوان ويحرمون التعامل مع البنوك.. الشيخ علوان اتهم الداخلية بقتل الإخوان.. و"عامر" حرم فوائد البنوك
خناقة حرامية.. تفاصيل سرقة أيمن نور ميزانيات إعلام الإخوان.. اختفاء 1.5 مليون دولار من حساب "الشرق" واتهامه باختلاسها.. وكيل مؤسسى القناة: مصاص دماء.. عمرو عبد الهادى يطالب توكل كرمان ومنصف المرزوقى بالتدخل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة