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وزير الأوقاف: مصر بها 9 آلاف معهد أزهرى و 2 مليون طالب علم دينى (صور)

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:03 م
وزير الأوقاف: مصر بها 9 آلاف معهد أزهرى و 2 مليون طالب علم دينى (صور) وزير الأوقاف من مسجد أبو الحسن الشاذلى


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر بها أكثر من 9 الأف معهد أزهرى، يتعلم به أكثر من 2 مليون طالب علم يتلقى العلم الدينى.

وأضاف وزير الأوقاف خلال ندوة دينية بمسجد أبو الحسن الشاذلى بمدينة مرسى علم، بعنوان " مصر فى القران والسنة" أن مصر تصدر العلم للعالم، مؤكدا على أن مصر باقية رغم الحاقدين عليها ، بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وقيادات محافظة البحر الأحمر والأوقاف وعدد من الائمة.

كما أكد وزير الأوقاف أن فضل مصر كبير على كثيرا من الدول حيث أنها صدرت العلم الدينى للعالم كله، مؤكدا على أن علماء الأزهر الشريف يطوفون العالم أجمع لنشر العلم.

ومن جانبه تقدم اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالشكر لوزير الاوقاف على حضوره لمحافظة البحر الأحمر والقاءه خطبة الجمعة غدا من مسجد التوبة بحلايب.

وأضاف المحافظ خلال الندوة أن أهالى حلايب متشوقون لزيارة علماء الدين لهم، مؤكدا على أن وزارة الأوقاف سترسل قوافل دعوية بشكل شهرى ومنتظم لحلايب وشلاتين.

وأهدى وزير الأوقاف بالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر، 1050 بطانية لأهالى جنوب البحر الأحمر بينهم 350 بطانية لأهالى قرية أبو الحسن الشاذلى .

وكان وصل ظهر اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمطار مرسى علم الدولى وقام مساء اليوم بالقاء الخطبة بين صلاة المغرب والعشاء.

ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف غدا خطبة الجمعة غدا من مسجد التوبة بحلايب ومن المقرر أن تنقل شعائر صلاة الجمعة عبر التلفزيون المصرى، كذلك ينقل غدا برنامج صباح الخير يا مصر بثه من مدينة حلايب .
 

وزير الأوقاف مصر بها 9 آلاف معهد أزهرى و 2 مليون طالب علم دينى (1)
 
وزير الأوقاف مصر بها 9 آلاف معهد أزهرى و 2 مليون طالب علم دينى (2)
 
وزير الأوقاف مصر بها 9 آلاف معهد أزهرى و 2 مليون طالب علم دينى (3)
 
وزير الأوقاف مصر بها 9 آلاف معهد أزهرى و 2 مليون طالب علم دينى (4)
 
وزير الأوقاف مصر بها 9 آلاف معهد أزهرى و 2 مليون طالب علم دينى (5)
 
 

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