وزير الأوقاف: مصر بلد القرآن وحصن الإسلام وحاضنة تسامح الأديان





كتب لؤى على

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتكثيف القوافل الدعوية والندوات العلمية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبي رماد وكذلك بمحافظة شمال سيناء ومطروح، مشيرا إلى أن هذه القوافل لن تقتصر على شباب العلماء بل إنها ستعتمد إلى جانب الشباب على تدعيم هذه القوافل بكبار العلماء والمفكرين وأنه شخصيا سيكون على رأس كثير من هذه القوافل.

وأكد وزير الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد سيدي أبي الحسن الشاذلي بقرية الشاذلية بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر تحت عنوان مصر فى القرآن والسنة، أن مصر بلد القرآن وحصن الإسلام وحاضنة تسامح الأديان، فهي بلد السلام وستظل بلد الأمن والأمان وستظل، وبلد التعايش السلمى وترسيخ أسس التسامح والمواطنة التكافئة وستظل بإذن الله تعالى.

وتناول وزير الأوقاف فى محاضرته، جوانب من وجوه الإعجاز القرآنى، ثم تحدث عن مكانة مصر في القرآن والسنة ، وواجبنا تجاه هذا الوطن العظيم وفاء بحقه علينا جميعا .

حضر اللقاء اللواء أحمدعبد الله محافظ البحر الأحمر والسيد اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع من الأئمة والقيادات الدعوية بالمحافظة

كما أقامت الوزارة ندوة أخرى مساء اليوم بمسجد التوبة بحلايب شارك فيها الدكتور هشام عبد العزيزوكيل وزارة الأوقاف لشئون الوجه القبلي و الدكتور نوح العيسوى مدير عام بحوث الدعوة والشيخ طارق أحمد السعيد إمام مسجد المينا بالبحر الأحمر، وسيتم إقامة ندوة أخرى مساء الجمعة بمدينة شلاتين.