وزيرة الهجرة: نقلت لزوجة المواطن المتوفى بالأردن تعازى الدولة .. صور

وزيرة الهجرة: نقلت لزوجة المواطن المتوفى بالأردن تعازى الدولة .. صورالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:30 م
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه فيما يتعلق بالمواطن المصرى المتوفى بالأردن أمس الأربعاء، فانها كانت على تواصل دائم قبل وفاته، موضحة أنه تم القبض على المتسببن فى وفاة المواطن المصرى بالأردن أثر مشاجرة على 2000 دينار.
وأضافت مكرم، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تقف مع المواطن المصرى فى الخارج سواء كان شرعى أو غير شرعى.
وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنها تواصلت مع زوجة المصرى المتوفى بالأردن، ونقلت لها تعازى الدولة، مضيفةأن أحد أبنائه طلب عودة الأسرة مرة أخرى مع جثمان والده للقاهرة لدفنه ثم عودتهم للأردن
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