وزيرة الهجرة: نجل المصرى المتوفى بالأردن طلب نزول 5 أفراد من الأسرة مع الجثمان

وزيرة الهجرة: نجل المصرى المتوفى بالأردن طلب نزول 5 أفراد من الأسرة مع الجثمانالخميس، 28 ديسمبر 2017 01:03 م
نبيلة مكرم
كتبت هند مختار
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، إن نجل المواطن المصرى المتوفى فى الأردن، طلب نزول 5 أفراد من الأسرة مع الجثمان.
وأضافت وزيرة الهجرة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الدولة تعمل مع السلطات الأردنية على ذلك، حيث إنهم لا يملكون إقامة قانونية فى الأردن، وإن عادوا لن يستطيعوا العودة مرة أخرى للأردن.
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