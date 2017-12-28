وزيرة الهجرة تنعى وفاة مواطن مصرى بالأردن

كتب محمود راغب

نعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل الحزن والأسى رحيل المواطن المصرى "على السيد محمد ‏مرسى" حيث توفى اليوم بالمستشفى، متأثرا بإصابته، عقب واقعة اعتداء تعرض لها من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف على مبلغ مالى، حيث كان يعانى من نزيف بالمخ وفقدان للوعى، خلال علاجه بالمستشفى.

من جانها تواصلت وزيرة الهجرة منذ قليل مع أسرة الفقيد للتأكيد على الوقوف بجانبهم فى هذه الظروف على مختلف الأصعدة، واستمعت مكرم لمطالبهم المتمثلة فى نقل جثمان المتوفى لدفنه بمصر، ويرافقه خمسة أشخاص من ذويه، فضلا عن المساعدة فى إنهاء موقف الابن الأكبر من التجنيد ونقل إخوته للمدارس بمصر، وأكدت وزيرة الهجرة وقوفها بجانبهم وتقديم كافة المساعدات، وأبلغت الابن استعدادها لاستقباله بمكتبها .

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية لن تتوان فى الحصول على كافة حقوق المتوفى القانونية، ومتابعة سير عمليات التحقيقات مع السلطات الأردنية حتى ينال الجانى عقابه.

وكان وزير العمل الأردنى على الغزاوى قد قام بزيارة للمواطن المصرى أثناء تواجده فى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال فى إتصال هاتفى منذ قليل مع وزارة الهجرة أن وزارته تواصل مع كافة الجهات المسؤولة لتطبيق القانون على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن المصرى.

وأكد أن وزارة العمل الأردنى تعرب عن الاحترام والتقدير للاشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة الاردنية الهاشمية، والعلاقات الأخوية التى يرتبط بها الشعبان الأردنى والمصري، وأن هذه الحادثة التى تعتبر فردية ولا تمثل مجتمعنا ونالت استهجان وغضب الأردنيين على مختلف المستويات، وتمنت الوزارة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كانت مكرم قد تواصلت خلال الأيام الماضية وفور علمها بالحادث عبر منصات التواصل الاجتماعى، مع السفارة المصرية بالأردن ، للوقوف على سير ‏عمليات التحقيقات، ومتابعة كافة حقوقه القانونية مع السطلات الأردنية، وعلمت أيضا بزيارة وفد من السفارة للمواطن بالمستشفى وأنه تم إلقاء القبض على الجناة واتهامهم وقتها بالشروع فى القتل.

كما ‏تواصلت وزيرة الهجرة مع زوجة المواطن المصرى والفريق المعالج للحالة ‏للاطئنان عليه، ومعرفة مراحل علاجه، والتأكيد على أن الدولة المصرية لن تترك ‏أحد من أبنائها فى مختلف المواقف وتسعى دائما للحفاظ على كافة حقوقهم.‏

وفور تواصلها مع وزير العمل الأردنى، وبعلمه بالقضية قام بدوره بالتواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء الأردنى والذى أصدر قرار بتحمل التكاليف الكاملة لعلاج المواطن المصرى.