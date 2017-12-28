وزارة العمل الأردنية: مقتل مواطن مصرى نتيجة ضرب أردنى حالة فردية

عبرت وزارة العمل الأردنية عن حزنها العميق وتأثرها البالغ لوفاة المواطن المصرى الذى تعرض لاعتداء فى الزرقاء فى وقت سابق من الأسبوع الماضى.

وأكدت الوزارة، فى بيان صادر عنها اليوم، عن تعازيها الحارة لعائلة المتوفى وللشعب المصرى الشقيق، وأشارت إلى أنها عبرت عن إدانتها الكاملة لواقعة الضرب التى تعرض لها العامل المصرى والتى أفضت إلى وفاته مساء الأربعاء.

وكان وزير العمل الأردنى على الغزاوى قد قام بزيارة المواطن المصرى أثناء تواجده فى المستشفى لتلقى العلاج وتواصل مع كل الجهات المسئولة لتطبيق القانون على الشخص الذى قام بالاعتداء على المواطن المصرى.

وأكدت وزارة العمل الأردنية على الاحترام والتقدير للأشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، والعلاقات الأخوية التى يرتبط بها الشعبين الأردنى والمصرى، وأن هذه الحادثة التى تعتبر فردية ولا تمثل مجتمعنا ونالت استهجان وغضب الأردنيين على مختلف المستويات.

وتمنت الوزارة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

فيما أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الأدرنى أوعز فى وقت سابق بتقديم العلاج اللازم للمتوفى، وعلى نفقة الحكومة الأردنية، وأكدت الوزارة أنها سوف تقوم بكل الإجراءات الضرورية لتسريع نقل جثمان الفقيد إلى مصر الشقيقة وتوعز بمتابعة القضية حتى ينال الجانى عقابه العادل.