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وحدة التدخل السريع تشن حملة لإزالة 3 عقارات مخالفة شرق الإسكندرية

الخميس، 28 ديسمبر 2017 04:19 م
وحدة التدخل السريع تشن حملة لإزالة 3 عقارات مخالفة شرق الإسكندرية أبراج مخالفة - أرشيفية


الإسكندرية - جاكلين منير
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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، وحدة التدخل السريع بالتوجه الفورى لـ3 عقارات مخالفة بحى منتزه ثان، لإزالة الأعمال المخالفة بها، والتحفظ على معدات ومواد البناء المخالف، ولمنع المقاول من التمادى فى مخالفته.

وبناء على تعليمات المحافظ توجهت وحدة التدخل السريع إلى العقار رقم ٦٠٣ بملك حفنى السياحى أمام المنتزة بالمندرة، وتم إزالة الشدة الخشبية بالدور ١٦ وإيقاف الأعمال والتحفظ على معدات البناء، ثم توجهت الوحدة إلى العقارين رقم ١٧ و ١٩ بشارع سيدى كمال متفرع من شارع جمال عبد الناصر بالمندرة، حيث تم إزالة الشدة الخشبية فى الدور ١٥ من العقار رقم ١٧، وتم إزالة الشدة الخشبية فى الدور ١٨  من العقار رقم ١٩.

يذكر أن المحافظ أصدر قرارا رقم ٢٠٠٥ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء "وحدة التدخل السريع"، لتنفيذ إزالة المخالفات الفورية للمبانى فى المهد، تحت إشراف المحافظ وبعضوية جميع الجهات المعنية، موضحا أن مهام الوحدة هى رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات

 


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