



رانيا فزاع

هل تقبل الحصول على راتبك بعملة البيتكوين؟ بهذا العنوان بدأت BBC تقريرها حول رغبة البعض الآن الحصول على راتبهم بعملة البيتكوين، وبحسب BBC فأكثر من 4000 شخص أعطوا الخيار للحصول على راتبهم بإستخدام العملة الافتراضية .

ورغم مخاطر الأمر بسبب تأرجح سعر العملة بين الإرتفاع والإنخفاض إلا أن الرواتب تدفع للموظفين بحسب قيمة عملة البيتكوين فى وقت وتاريخ صرف الراتب، ويملك العاملين هنا قراراً ببيع العملة أو الإحتفاظ بها وفقاً لخططهم، ويحصلون على السعر الذى باعوا به بـ "الكاش" أى التعامل النقدى .

الإحتفاظ بالعملة الإفتراضية وعدم بيعها بعد الحصول على الراتب قد يصل على عام وفقاً لرغبة مالكها وطريقة تداوله فيها ،وحسب إرتفاع أو إنخفاض قيمتها فى السوق ، وبحسب خبراء فإن تحول التعامل للبيتكوين كطريقة للحصول على الرواتب يشبه القمار .

وعلى الجانب الآخر يعتبره البعض طريقة فقط للدخول فى " اللعبة " ، ولكن فى تعاملات البيتكوين لا يوجد ضمانات حقيقية ، فإن خسروا وإنخفض سعر العملة الغفتراضية رواتبهم ستختفى ولا يوجد طريقة لإسترجاعها.

وبحسب BBC فإن أحد المواقع الشهيرة الخاصة بتحويل الرواتب إلى عملات إفتراضية ، تلقى هذا العام الالاف من الطلبات من أفراد لتحويل رواتبهم إلى عملة البيتكوين .

يذكر أن البيتكوين هى عملة رقمية ظهرت منذ عام 2009، وشهد هذا العام تغيراً كبيراً فى سعرها والتداول عليها فإرتفعت وإنخفضت بشكل مفاجئ وهذه هى أهم الأرقام التى مرت بها البيتكوين خلال العام .

وبدأ سعر البيتكوين بـ1000 دولار مع بداية العام بحسب موقى بى بى سى، إستمر هذا السعر فى الإرتفاع وفقاً لموقع Coin Desk الذى يقدم شرحاً تفصيلياً لأسعار عملة البيتكوين منذ ظهورها ويوضح قيمة التداول الحالية لها.

ظهرت العملة عام 2009 من خلال ورقة بحثية من قبل شخص يدعى" ساتوشى ناكاموتو"، وغير معروف حتى الآن هويته أو إذا كان شخص أو مجموعة أشخاص أو دولة ما، وتستخدم عملة البيتكوين فى التداول بين الأفراد والشركات عبر الانترنت.