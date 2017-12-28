هالة السعيد: إحالة قانون التخطيط الموحد لمجلس الدولة بعد موافقة الحكومة عليه.. صور

هالة السعيد: إحالة قانون التخطيط الموحد لمجلس الدولة بعد موافقة الحكومة عليه.. صورالخميس، 28 ديسمبر 2017 12:16 م
الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة لديها خطط متوسطة المدى بالمحافظات وفقًا لما ينص عليه قانون التخطيط الموحد بجانب إعطاء وزارة التخطيط قدرة أكبر على المتابعة للجهات المعنية.
وأضافت السعيد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قانون التخطيط الموحد يتوافق جزء كبير منه من قانون الإدارة المحلية، موضحة أنه تم إحالة القانون لمجلس الدولة يعقبها رفعه لمجلس النواب.
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