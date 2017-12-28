هاكر روسى: يمكننى إثبات أن الكرملين وراء تسريبات "الوطنية الديمقراطية"





كتب: محمد أبو النور

ذكرت جريدة "ذا ديلى بيست" الأمريكية أن هاكر روسى مسجون أكد أنه يمكنه إثبات أن الكرملين وراء تسريبات اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها خصصته للحديث عن هذه المسألة من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الخميس أن رجلا روسيا يدعى أنه اخترق أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية أكد أنه يستطيع تقديم أدلة على أن الكرملين أصدر أوامره لتسريب بيانات اللجنة الوطنية الديمقراطية.

ونقلت الجريدة عن قنسطتنطين كوزلوفسكى، الذى سجن فى روسيا هذا العام، أمام محكمة فى أغسطس أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أمره باختراق أجهزة الكمبيوتر فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2016.

وفى مقابلة مع تلفزيون دوزهد الروسى نشرت اليوم قال كوزلوفسكى إن هجماته الإلكترونية لم تقتصر على المؤسسات الأمريكية وأنه شارك أيضا فى الهجوم السيبرانى الذى هز 150 دولة فى مايو الماضى.

وقالت الجريدة إن الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت كوريا الشمالية مؤخرا بهذا الهجوم، ونقلت الصحيفة عن دوزهد قوله "كل التصريحات فى وسائل الإعلام الغربية كانت حول القراصنة الروس، هذا كل شىء".