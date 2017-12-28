ننشر كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الفنادق ومندوبيها





كتبت ميرفت رشاد

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية برئاسة مجدى نجيب، كشوف أسماء المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة لدى للاتحاد المصرى للغرف السياحية ، اليوم الخميس، لإجراء الانتخابات يوم 15 يناير المقبل .

وضمت كشوف المقبولين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة كل من " هشام الشاعر ، بيتر ناثان، جيفارا الجافى ، هانى العسال ، تامر نبيل ، انطوان غزال، محمد رضوان ،علاء عقل ، ناجى عريان، منير يوحنا محمد أيوب ".

وتتلقى الغرفة طلبات التنازل عن الترشح وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين والتظلمات من المستبعدين خلال يومى 31 ديسمبر الجارى و1 يناير المقبل، لافتة إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات سوف تبت فى الطعون والتظلمات وتعلن لجنة فحص الطعون الكشف النهائى للمرشحين يوم 4 يناير 2018.