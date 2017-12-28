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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والاحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة    12           20

وسط الدلتا              11           20

الاسكندرية               13           18

بلطيم        13           20

مطرح 13                19

السلوم     10           17

سيوة 8    18

بورسعيد 14             20

دمياط       13           20

العريش 5                20

رفح 5      19

الاسماعيلية             8              20

السويس  8              20

رأس سدر                12           21

نخل          2              19

نويبع       16           27

طابا         10           22

كارتين      5              19

الطور      10           23

شرم الشيخ              18           25

الغردقة    14           26

مرسى علم               15           25

الفيوم      10           20

بنى سويف               10           20

المنيا       9              9

اسيوط     8              8

سوهاج 10              10

قنا            10           10

الاقصر     10           10

اسوان     11           11

ابو سمبل 10           10

الوادى الجديد         10           10

شلاتين     19           19

ابو رماد 18             18

راس حدربة             19           19

حلايب      20           20

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى  العظمى

مكة المكرمة 22       35

المدينة 12               28

الرياض 6                22

المنامة 17               22

أبوظبى 16              26

الدوحة 17               23

الكويت 10               24

دمشق 5   16

بيروت 16                21

عمان 9    14

القدس 10                16

غزة 14    21

بغداد 8     20

مسقط 19 25

صنعاء 3  22

الخرطوم 19            34

طرابلس 11             16

تونس 8   14

الجزائر 12              14

الرباط 10                19

نواكشوط 14           27

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:              

 

الصغرى  العظمى

أنقرة 1    10

اسطنبول 9              14

اسلام اباد 6             22

نيودلهى 9               24

جاكرتا 24                32

بكين -4    5

كوالامبور 24           32

طوكيو 1  8

أثينا 11   16

روما 2     10

باريس 1  5

مدريد 7    14

برلين 1    5

لندن 1     4

مونتريال -25           -19

موسكو -1               2

نيويورك -11           -5

واشنطن -7             -2

 


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