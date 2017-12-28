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ننشر تفاصيل تورط أمين شرطة بتهريب متهمة محكوم عليها بالمؤبد فى الجيزة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 02:15 م
ننشر تفاصيل تورط أمين شرطة بتهريب متهمة محكوم عليها بالمؤبد فى الجيزة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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كشف مصدر أمنى بميدرية أمن الجيزة، تفاصيل تورط أمين شرطة فى تهريب متهمة صادر ضدها حكما بالسجن المؤبد، مقابل الحصول على رشوة، حيث أكد أن أمين الشرطة يدعى "محارب.م" يعمل بقوة المباحث بقسم شرطة الهرم، كان مكلفا منذ ما يقرب من عامين بترحيل ربة منزل متهمة فى قضية قتل إلى سجن القناطر، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضدها بالسجن المؤبد.

وأضاف المصدر، أن أمين الشرطة حصل على مبلغ رشوة من المتهمة مقابل مساعدتها على الهرب، حيث سمح لها بالهرب أثناء ترحيلها إلى السجن، ثم قدم أوراقا مزيفة تفيد استلامها من إدارة السجن.

وقال المصدر، إنه بعد مرور عامين على الواقعة، التى لم يكتشفها أى مسئول أمنى، شاءت الصدفة أن يتم القبض على المتهمة فى أحد الأكمنة بمحافظة الإسماعيلية، وبمواجهتها بالحكم القضائى الصادر ضدها، أدلت بتفاصيل الواقعة، وأرشدت عن أمين الشرطة الذى ساعدها على الهرب.

وتابع المصدر حديثه قائلا إن مديرية أمن الاسماعيلية أجرت تنسيقا مع مديرية أمن الجيزة، وتم ضبط أمين الشرطة المتهم، الذى كان يمارس عمله بقسم شرطة الهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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