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نقيب الصيادلة: التأمين الصحى صعب تطبيقه الآن بسبب الأعباء المالية على المواطن

الخميس، 28 ديسمبر 2017 08:37 م
نقيب الصيادلة: التأمين الصحى صعب تطبيقه الآن بسبب الأعباء المالية على المواطن جانب من التكريم


الإسماعيلية محمد عوض
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 قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، إن قانون التأمين الصحى الجديد، سيكون عبئا على المواطنين المستفيدين منه بسبب الاستقطاعات المالية من الرواتب.

 

ويحضر عبيد مؤتمر لمناقشة تطلعات الصيدلي والمواطن من آليات تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد، بمدينة الإسماعيلية، بحضور مجلس نقابات فرعية لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء التى تطبق بها منظومة التأمين كمرحلة أولى.

 

وأضاف نقيب الصيادلة أن القانون يحتاج لوقت أطول للتنفيذ حتى ضبط اللائحة التنفيذية وضبط منظومة العمل بين المستشفيات والصيادلة والأطباء.

 

وأوصى المؤتمر الذى استمر لمدة يومين، بعشر توصيات للائحة القانون من بينها بتعاقد الصيدليات الخاصة والعامة مع المستشفيات وهيئة التأمين الصحى.

 

وقال نقيب الصيادلة كان من أهم مطالب النقابة هو عدم فتح صيدليات خاصة بالتأمين في الشوارع مما يعني أن تكون منافسة للصيدليات، ونجحنا في تعديل هذه المادة خلال مناقشة القانون بمجلس النواب.

 

وقال عبد الوهاب قوية نقيب صيادلة بورسعيد، " نحن في بورسعيد ننفر من خدمات التأمين الصحي لنقص الخدمات وفجأة وجدنا أنفسنا في خضم المعركة معاصرار  وزير الصحة  لتأهيل المستشفي العام لتنضم للمنظومة وأيضاً مستشفي التأمين برغم من ضعف خدماتها ومع ذلك يصر الوزير علي إنجاح تجربة المنظومة دون النظر لمصلحة الصيدلي .

 

وكرم مجلس نقابة الصيادلة ، الدكتور محمد عادل مدير مرفق الآسعاف بالاسماعيلية وعدد من الصيادلة المتميزين والحاصلين علي لقب الصيدلي المثالي بمحافظةالإسماعيلية و إدارات الصيدلة بمديرية الصحة ومستشفي جامعة قناة السويس.

 


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