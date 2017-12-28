نقل 3ألاف و600 طن القمامة يومياً لإقامة اسكان اجتماعى بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المهندس علي عبد الستار ،مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، مقلب القمامة بغرب المدينة ، لمتابعة استكمال أعمال النقل التي تجري بصفة يومية.

وجه مساعد المحافظ مقاول الرسو لنقل المقلب بزيادة عدد السيارات المستخدمة في أعمال النقل ، بجانب زيادة عدد اللوادر ، والمتابعة المستمرة من اللجنة المشرفة على نقل المقلب ، مع حصر أعداد جميع السيارات واللوادر المستخدمة ، وحصر أعداد الحمولات التي تتم في اليوم.

تفقد مساعد المحافظ الأعمال النهائية لبرج الحراسة لشونة المضبوطات الجديدة ، حيث تم عمل دمك لمسطح الشونة بالكامل ، ويتبقى الانتهاء من أعمال برج الحراسة والمراقبة ، ليتم تسليم الشونة بالكامل إلى إدارة مرور كفر الشيخ.

أكد مساع المحافظ ، أن عدد المعدات المستخدمة في نقل مقلب القمامة بكفر الشيخ 18 سيارة بحد أدنى ويزيد ليصل إلى 25 سيارة في بعض أيام الأسبوع، كما تتراوح الكمية التي تنقل في اليوم في المتوسط بحد أدنى 3600 طن يومي ، ويتم تسجيل السيارات عند دخولها وخروجها أثناء التحميل .