نجيب ساويرس ساخرا: الناس لسه فاكرة تبعتلى أفكار وشغل فى آخر يومين بالسنة

نجيب ساويرس ساخرا: الناس لسه فاكرة تبعتلى أفكار وشغل فى آخر يومين بالسنةالخميس، 28 ديسمبر 2017 09:37 م
رجل الأعمال نجيب ساويرس
كتبت نورهان حسن
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قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، حول طلبات الإيميلات التى يستقبلها من الشباب الخريجين لطلبهم للتقدم لوظائف فى شركاته الكبرى، ساخرا: "اسخف حاجة".
وأضاف فى تغريدة ساخرة كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "اسخف حاجة.. ناس افتكرت اليومين دول الشغل وعماله تبعتلى ايميلات عن أفكار ومشاريع تقولش يعنى السنة كلها مكفهيتمش وافتكروا الشغل آخر يومين".
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