نجيب ساويرس ساخرا: الناس لسه فاكرة تبعتلى أفكار وشغل فى آخر يومين بالسنة





كتبت نورهان حسن

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، حول طلبات الإيميلات التى يستقبلها من الشباب الخريجين لطلبهم للتقدم لوظائف فى شركاته الكبرى، ساخرا: "اسخف حاجة".

وأضاف فى تغريدة ساخرة كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "اسخف حاجة.. ناس افتكرت اليومين دول الشغل وعماله تبعتلى ايميلات عن أفكار ومشاريع تقولش يعنى السنة كلها مكفهيتمش وافتكروا الشغل آخر يومين".



