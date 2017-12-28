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نجيب ساويرس ساخرا: الناس لسه فاكرة تبعتلى أفكار وشغل فى آخر يومين بالسنة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 09:37 م
نجيب ساويرس ساخرا: الناس لسه فاكرة تبعتلى أفكار وشغل فى آخر يومين بالسنة رجل الأعمال نجيب ساويرس


كتبت نورهان حسن
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قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، حول طلبات الإيميلات التى يستقبلها من الشباب الخريجين لطلبهم للتقدم لوظائف فى شركاته الكبرى، ساخرا:  "اسخف حاجة".

 

وأضاف فى تغريدة ساخرة كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "اسخف حاجة.. ناس افتكرت اليومين دول الشغل وعماله تبعتلى ايميلات عن أفكار ومشاريع تقولش يعنى السنة كلها مكفهيتمش وافتكروا الشغل آخر يومين".

 

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نجيب ساويرس

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