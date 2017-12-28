نائب محافظ القاهرة: تجهيز 3 أسواق حضارية بالعاصمة لاحتواء الباعة الجائلين





كتب سيد الخلفاوى تصوير حسن محمد

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه يعمل على الإنتهاء من تجهيز سوقين جديدين بحى الزاوية الحمراء وذلك ضمن جهود محافظة القاهرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، مضيفا أنه يتم تجهيز سوق طلخا وسوق مدينة النور الحضاريين.

وقال عبد التواب، فى تصريحات خاصة على هامش افتتاح سوق الزاوية الحضارى، اليوم الخميس، إنه جار حل مشكلة سوق المسلة بحى المطرية تمهيدا لتشغيله، بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بنطاق منطقة السوق أعاقت الإنتهاء من إجراءات تشغيله.