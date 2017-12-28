نائب رئیس مجلس الوزراء الكويتى يستعرض مع السفیر المصرى العلاقات بين البلدين





الكويت (أ ش أ )

استعرض نائب رئیس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح خلال استقباله الیوم الخمیس، السفیر المصرى لدى الكويت طارق القونى، العلاقات الثنائیة والمواضیع ذات الاھتمام المشترك .

وذكر بیان صحفى صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس - أن الوزير انس الصالح أشاد بـ"المستوى المتمیز" الذى وصلت الیه العلاقات الكويتیة المصرية، معربا عن تطلعه وحرصه على تطوير ھذة العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين .

وتلقى الوزير أنس الصالح من السفیر المصرى التھانى بمناسبة تعیینه فى منصبه الجديد.