نائب رئيس جامعة المنصورة يزور المدينة الطلابية

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة، للتعليم والطلاب المدينة الجامعية للطلاب، ومدينة الأمل، أثناء وجبة العشاء، للتأكد من جودة الوجبات المقدمة للطلاب وتفقد أحوال الطلاب أثناء الامتحانات والتأكد من تهيئة المناخ الملائم لمساعدة الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

كما تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط قاعات المذاكرة وقام بسؤال الطلاب واستطلاع آرائهم حول الخدمات المقدمة وكذلك أى مشكلات لسرعة حلها، وتفقد استقبال مستشفى الطلبة الجامعى للتأكد من تواجد الأطباء لتقديم الرعاية العاجلة للطلاب والطالبات وخلال الزيارة قام بتفقد حالة أحد الطلاب المصاب بكسر فى القدم والذى تم عمل لجنة خاصة له لأداء الامتحانات الخاصة به بالمستشفى.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زهرى المشرف على المدن الجامعية.