موسكو تحذر من تداعيات نشر منظومات أمريكية للدفاع الجوى على أراضى اليابان

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حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس من تداعيات قرار اليابان بنشر منظومات أمريكية للدفاع الجوى على أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ، ماريا زاخاروفا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إن قرار الحكومة اليابانية بشأن نشر منظومات "ايجيس آشور" الأمريكية للدفاع الجوى على أراضى البلاد مؤسف جدا ويبعث على قلق شديد.

وأشارت فى هذا الصدد إلى أن "هذه المنظومات مزودة بمنصات إطلاق متعددة الوظائف قد تستخدم لإطلاق صواريخ هجومية أيضا، الأمر الذى يعنى إقدام الأمريكيين، وبالتعاون مع اليابان عمليا، على خرق جديد لاتفاقية تدمير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وقالت زاخاروفا إن "موسكو تنظر إلى هذه الخطوة على أنها تناقض مع الجهود التى تهدف إلى ضمان السلام والأمن فى المنطقة، وإن تصرفات طوكيو تتنافى بصورة مباشرة مع المهمة الأولوية وهى بلورة الثقة المتبادلة بين روسيا واليابان فى المجال العسكرى الدبلوماسي، وهذا ما سينعكس سلبا للأسف على الأجواء العامة من العلاقات الثنائية".