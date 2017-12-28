موجز أخبار الـ10.. البنك المركزى يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض





نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان ابرزها إعلان البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75%، علاوة على مقتل 3 تكفيريين واستشهاد ضابط و5 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة العاشرة مساء..

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، وفى آخر اجتماعاتها فى 2017، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

أسعار السلع المدعمة على بطاقات التموين اعتبارًا من يناير× 20 معلومة

ينشر "اليوم السابع" أسعار السلع التموينية المدعمة المقرر طرحها على بطاقات التموين اعتبارا من اول يناير المقبل بعد تخفيض سعر لتر زيت عباد الشمس "تحيا مصر" إلى 20 جنيهًا بدلا من 20.5 جنيه، حيث يحصل المواطن على السلع بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقة.

الدولار يتراجع 4 قروش فى يوم واحد ويسجل 17.74 جنيه

تراجع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، بمقدار 4 قروش دفعة واحدة فى يوم واحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.7444 جنيه للشراء و17.8444 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 21.1833 جنيه للشراء و21.3081 للبيع.

القوى العاملة: وصول جثمان المصرى المعتدى عليه بالأردن غدا

يصل أرض الوطن غدا، الجمعة، جثمان المواطن المصرى على السيد مرسى، الذى تعرض للاعتداء بالضرب منذ أيام من قبل عدد من الأردنيين، مما أدى إلى وفاته مساء أمس الأول بقسم العناية بمستشفى جبل الزيتون، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 740 القادمة من العاصمة الأردنية عمان فى الساعة السادسة والنصف صباحا بمطار القاهرة الدولى.

مقتل 3 تكفيريين واستشهاد ضابط و5 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من القضاء على عدد (3) فرد تكفيرى وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير (4) عربات خاصة العناصر التكفيرية ومقتل من بداخلهم.

"اليوم السابع " تحصد 3 جوائز بمسابقة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

حصدت " اليوم السابع " 3 جوائز من مسابقة شعبة المصورين الصحفيين، إذ فاز الزميل حسين طلال بالمركز الأول فى الصورة الخبرية، والزميل محمود فخرى بالمركز الأول للصورة الرياضية، والزميل حازم عبد الصمد جائزة تشجيعية للقصة المصورة .

محكمة عسكرية إسرائيلية تقرر تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمى

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

يوسف زيدان يشكر إسرائيل على الإشادة بتصريحاته حول القدس: رسالتى وصلت

نشر الكاتب يوسف زيدان، رسالة الشكر الذى قدمتها له السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى أعربت فيها السفارة عن سعادتها بتصريحاته عن إسرائيل التى من ضمنها أن المسجد الموجود فى مدينة القدس ليس هو المسجد الأقصى، وفى تصريح آخر "أن القدس ليست مكانًا مقدسًا".

الأوقاف: ننتظر صدور قانون الفتوى ولجنة علمية تناقش رأى صاحب الفتوى الشاذة

أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تنتظر صدور قانون بتنظيم الفتوى، وذلك لضمان ضبط الفتوى.

رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: لم أقصد الإساءة للمسيحيين بمنشوراتى على "فيس بوك"

قال الدكتور عبد الهادى زارع، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، تعليقا على ورود اسمه بالتحقيق الذى نشره "اليوم السابع" عن الفتاوى الشاذة لمن وردت أسماؤهم ضمن قوائم الفتوى الرسمية، والذى كان زارع من بينهم، إنه لم يعنى بمنشوره على "فيس بوك" أى إهانة لـ"المسيحيين"، ولكنه كان يوصف حالا، كما أنه لم يكن يهاجم الدكتور جابر نصار لشخصه، ولكنه يعلق على حديثه، فإن كان الدكتور جابر نصار قاله فقد كان، وإن لم يقله وكان الحديث مجتزئا من سياقه فإنه لا يعنى بهذا التجريح فيه.

فالكون" تتولى تأمين مباراة الأهلى وأتليتكو مدريد الإسبانى "من أجل السلام"

بعد نجاحها فى تأمين مئوية الزمالك المصرى فى احتفالية استضافت اتليتكو مدريد، أعلنت مجموعة شركات "فالكون" لخدمات الأمن والحراسة عن توليها مسئولية تأمين المباراة الودية بين قطبى الكرة المصرية والاسبانية الأهلى وأتليتكو مدريد تحت شعار"من أجل السلام" و"السلام ضد الإرهاب" و المُنظمة من قبل شركة صلة الرياضية مصر والتى المقرر تقامتها فى استاد برج العرب فى الإسكندرية مساء يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2017، فى حضور عدد غفير من الجماهير المصرية ومحبى الكرة حيث تم تتاحة 60,000 تذكرة للجمهور والتى نفذت بالفعل خلال يومين منذ طرحها للبيع، حيث أن المباراة الرمزية سيذهب دخلها بالكامل لأسر وأهالى الشهداء.

وسائل إعلام تركية: انفجار استهدف مركزًا للشرطة جنوبى البلاد

قالت وسائل إعلام تركية، إنه وقع انفجارًا استهدف مركزًا للشرطة جنوبى تركيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

5 معلومات × 6 أرقام = تنظيم الأسرة بوسائل منع الحمل الحديثة

تولى وزارة الصحة اهتماما كبيرا ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتحسين الخصائص السكانية وخفض عدد السكان.

6 فروق بين صلاة عيد الميلاد عند الأرثوذكس والإنجيليين.. تعرف عليها

تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية بعيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير كل عام، وفقًا للتقويم الشرقى، وهناك بعض الفروق فى احتفالات كلا منهما، و"اليوم السابع" يوضح تلك الفروق فى 6 معلومات:

خروج عربتى قطار بأبو قير فى الإسكندرية عن القضبان

شهدت محطة سكك حديد سيدى بشر بالإسكندرية، خروج عربيتين من قطار أبو قير من على شريط قضبان القطار، وميلهما من جانب واحد الأمر الذى آثار الرعب والفزع بين ركاب القطار.

كهرباء بالطاقة الشمسية.. تعرف على الأنظمة المتطورة بسوق الزاوية (صور)

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن سوق الزاوية الحمراء الحضارى، يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، حيث تم تركيب ألواح للطاقة الشمسية أعلى مبنى السوق، كما تم إمداد بنظام متطور للإطفاء الذاتى، يعمل من خلال دوائر كهربية تستشعر الحرارة والأدخنة بشكل سريع، لتطفئها ذاتيا.

الزمالك يعرض على النجم الساحلى 20% إعادة بيع حال ضم "النقاز"

أرسل الزمالك فاكسا رسميا إلى النجم الساحلى التونسى، بالعرض المادى الخاص بـ"حمدى النقاز" الظهير الأيمن للفريق التونسى للحصول على خدماته، إذ أوضح النادى الأبيض فى الفاكس الرسمى أن النجم سيحصل على 20% إعادة بيع مستقبليا حال الحصول على خدمات النقاز.

صور وفيديو.. المصرى يسحق طنطا بسداسية تاريخية فى الدورى

سحق فريق المصرى نظيره طنطا بنتيجة 6-3، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الجولة الـ16 من عمر الدورى.

منتخب السعودية الأفضل عربيا فى حفل توزيع جلوب سوكر

حصد المنتخب السعودى، جائزة الأفضل عربيا، فى حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، والمقام حاليا فى مدينة دبى الإماراتية، متفوقا على منتخبات مصر وتونس والمغرب.

كوبر أفضل مدرب لمنتخب عربى متفوقًا على معلول ورينارد فى حفل "جلوب سوكر"

حصد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، جائزة أفضل مدرب لمنتخب عربى، فى حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، والمقام حاليًا فى مدينة دبى الإماراتية، متفوقًا على كل من من نبيل معلول مدرب منتخب تونس وهيرفى رينارد مدرب المغرب وبيرت فان مارفيك مدرب السعودية السابق.

"تراب الميرى" مازال يلمع رغم توقف التعيينات.. شباب يفضلون الوظيفة الحكومية لأنهم يعملون أقل برواتب أعلى.. "الأرزقية" آفة القطاع الخاص بسبب ضعف الرقابة على عقود العمل.. وخلق الوظائف وسيلة فعالة لهزيمة الفقر

خلال اليومين الماضيين، ثار جدلا قديما بعد تأكيد نواب البرلمان على وجود مسابقة حكومية جديدة لتعيين الشباب فى الوظائف الخالية بالجهاز الإدارى للدولة بعد حوارهم مع وزيرة التخطيط بالمجلس قبل يومين، ونفت الوزير فتح باب التعيينات فى يناير المقبل فى تصريحات صحفية أمس، فلماذا يظل الشباب عالقون بحلم "تراب الميرى" حتى الآن؟

الحزام الناسف يهدد الطفولة .. "اليونسيف" تحذر من تجنيد الأطفال فى "الهجمات الانتحارية".. المنظمة الأممية تعنون 2017 بـ"عام الوحشية".. وتؤكد: 27 مليون طفل حرموا من الدراسة و650 ألف روهينجى تم تهجيرهم

الأطفال الضحية الأولى للصراعات والحروب، هذا ما كشفته منظمة اليونسيف التى أعلنت أن أكثر من مليون طفل يعيشون فى المناطق التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة، وحذرت اليونيسيف من أن الأطفال المحاصرين فى مناطق الحروب يستخدمون بشكل متزايد سلاح حرب، حيث يتم تجنيدهم للقتال وإجبارهم على العمل مهاجمين انتحاريين واستخدامهم دروعا بشرية.

2017 يلملم أوراقه استعدادا للرحيل.. توقف ساعة "بيج بن" عن العمل 4 سنوات.. هزيمة "داعش" فى سوريا والعراق.. أمريكا تضع الشرق الأوسط بمأزق بسبب القدس.. وتستخدم "أم القنابل" لأول مرة.. والإرهاب رصاصة فى قلب العالم

أيام قليلة باقة على نهاية العام 2017، الذى حل على البشرية بأحداث ووقائع معظمها مرتبط بالإرهاب الأسود مهدرًا دماء الأبرياء فى مختلف أنحاء العالم، ولم تكن الأعمال الإرهابية فقط الأكثر قسوة ضمن مشاهد العام، بل جاء على قائمة أحداثه صراعات سياسية عنيفة وتطهير عرقى، هذا إلى جانب القضية الأولى على أجندة العالم العربى، والتى لم تغب عن الاهتمام الدولى أيضًا، وهى القضية الفلسطينية، وأراضيها المحتلة من قبل إسرائيل.

صور.. الرقابة الإدارية بالإسكندرية تطلق قافلة لخدمة أهالى "بنجر السكر 1".. تطوير الوحدة الصحية والمدرسة ومشغل خياطة لتعليم السيدات.. والمحافظ: خطة محكمة لتنمية القرى البعيدة ومدها بالاحتياجات اللازمة

انطلقت قافلة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم، متكاملة تشمل خدمات صحية وبيطرية وثقافية وترفيهية وتوزيع مواد غذائية وبطاطين بالإضافة إلى إقامة معرض لبيع الملابس بأسعار رمزية، وذلك فى قرية بنجر السكر 1 غرب المحافظة.





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