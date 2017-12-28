مندوب فلسطين بالجامعة العربية يبحث آلية للتصدى لقرار ترامب





القاهرة (أ ش أ)

أجرى الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو على مباحثات اليوم الخميس، مع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريون، تناولت مخاطر قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وسبل التصدى له على كافة الأصعدة.

كما تناول اللقاء - الذى عقد فى مقر الجامعة العربية - سبل تنفيذ مخرجات الاجتماع الطارئ الذى عقده المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يوم 18 ديسمبر الجارى، حيث تم الاتفاق على وضع آلية للتعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية والأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فيما يخص التوصيات التى تتقاطع مع اختصاص قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء ملف قانونى يتعلق بالقدس الشريف.

يذكر أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب قد أصدر العديد من التوصيات - خلال اجتماعه الطارئ بخصوص القدس - تشمل إنشاء صندوق دعم القضية الفلسطينية، بالاضافة الى تشكيل لجنة قانونية بمسمى "لجنة القدس" تعمل على دراسة قرار ترامب وإعداد مذكرة لمجابهته قانونيا أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية كبرى بخصوص القضية الفلسطينية لتوضيح معالمها وأبعادها تشرح الحق التاريخى والقانونى للقدس الشريف، ووضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية شاملة للتحرك نحو الاعتراف الدولى بدولة فلسطين والقدس عاصمة لها.