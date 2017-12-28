مقتل 3 جنود ماليين بانفجار لغم فى وسط مالى

مقتل 3 جنود ماليين بانفجار لغم فى وسط مالىالخميس، 28 ديسمبر 2017 05:53 م
انفجار
باماكو (أ ف ب)
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قتل 3 جنود ماليين الخميس، فى انفجار لغم وسط البلاد، وفق ما أعلن الجيش المالى.
وقال الجيش فى بيان على موقعه الإلكترونى الرسمى إنه "خلال مطاردتها للإرهابيين، وقعت القوات المسلحة المالية ضحية لانفجار لغم فى 28 ديسمبر 2017 فى منطقة بولكيسى على الحدود مع بوركينا فاسو".
وذكر المصدر نفسه أن "الحصيلة هى 3 قتلى إضافة إلى عدد من الجرحى"، بدون أن يذكر عددهم.
وفى 21 ديسمبر، أعلن الجيش المالى إنه قتل 5 مسلحين وإنه خسر أحد جنوده خلال محاولته صد هجوم قرب نيونو وسط البلد.
وقد سقط شمال مالى فى مارس وأبريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية متصلة بتنظيم القاعدة، وطرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكرى فرنسى فى يناير 2013.
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