مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم تابعة للمحاجر ببنى سويف





بنى سويف هانى فتحى

وقع هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم تابعة للمحاجر أمام واحة ميدوم على الطريق الفرعى بين الصحراوى الغربى ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ما تسبب فى مصرع 3 أشخاص.

وانتقل 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث إلى مستشفى الواسطى المركزى.