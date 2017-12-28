مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم تابعة للمحاجر ببنى سويف

مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم تابعة للمحاجر ببنى سويفالخميس، 28 ديسمبر 2017 10:38 م
سيارات الاسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى
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وقع هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم تابعة للمحاجر أمام واحة ميدوم على الطريق الفرعى بين الصحراوى الغربى ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ما تسبب فى مصرع 3 أشخاص.
وانتقل 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث إلى مستشفى الواسطى المركزى.
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