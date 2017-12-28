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الخميس، 28 ديسمبر 2017 05:34 م
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مقتل 24 مسلحا فى معارك مع الجيش السورى بريف حماة خلال يومين

الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:51 م
مقتل 24 مسلحا فى معارك مع الجيش السورى بريف حماة خلال يومين سوريا - أرشيفية


لندن (أ ش أ)
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان "مقره لندن" مقتل 24 عنصرا من المعارضة المسلحة و11 مقاتلا من الجيش السورى خلال يومين من المعارك فى ريف حماة الشمالى.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن القوات الحكومية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى ريفى حماة الشمالى وإدلب الجنوبى وسط استمرار الاشتباكات بين طرفى الصراع فى هذه المناطق بوتيرة أخف مما كانت عليه قبل يومين. 


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