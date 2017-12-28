"معلومات الوزراء" ينشر فيديو تأمين القوات المسلحة والشرطة لدور العبادة

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو تأمين القوات المسلحة والشرطة لدور العبادةالخميس، 28 ديسمبر 2017 11:03 ص
وحدة أمنية من القوات المسلحة والشرطة
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مقطع فيديو لدوريات من القوات المسلحة والشرطة مكلفة بتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة والطرق والمحاور الرئيسية، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.
كان مركز المعلومات قد نشر فى وقت سابق 8 معلومات عن سفينة الخدمات البترولية العملاقة "أحمد فاضل"، التى تعتبر أكبر وحدة إمداد ودعم لوجستى بالشرق الأوسط، كما نشر فيديو عن قناة السويس، وإنجازات هيئة القناة، تحت شعار "قناة السويس.. محور السلام والرخاء".
إضافة تعليق
"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات
ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة