"معلومات الوزراء" ينشر فيديو تأمين القوات المسلحة والشرطة لدور العبادة





كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مقطع فيديو لدوريات من القوات المسلحة والشرطة مكلفة بتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة والطرق والمحاور الرئيسية، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

كان مركز المعلومات قد نشر فى وقت سابق 8 معلومات عن سفينة الخدمات البترولية العملاقة "أحمد فاضل"، التى تعتبر أكبر وحدة إمداد ودعم لوجستى بالشرق الأوسط، كما نشر فيديو عن قناة السويس، وإنجازات هيئة القناة، تحت شعار "قناة السويس.. محور السلام والرخاء".