مصر للطيران تطرح 30% تخفيضا على رحلاتها لبومباى وجوانز تزامنا مع رأس السنة





كتبت رحاب نبيل

طرحت مصر للطيران، العضو الحادى والعشرين فى تحالف ستار العالمى، تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار تذاكر رحلاتها من القاهرة لعدد من الوجهات، منها بومباى فى الهند، وجوانزو بالصين، وذلك تزامنا مع رأس السنة وعيد الميلاد المجيد وإجازات نصف العام.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، يمكن للعملاء الاستمتاع بهذا العرض على أن يكون حجز تذاكر السفر إلى بومباى أو جوانزو من الآن، والحصول على هذا التخفيض على تذاكر السفر على رحلة مصر للطيران رقم MS968 المتجهة إلى بومباى أيام 15 و16 و17 يناير المقبل، كما يمكن لهم الحصول على التخفيض نفسه حال حجزهم تذاكر السفر على رحلة الشركة رقم 958 MS المتجهة إلى جوانزو الصينية على أن يكون السفر أيام 12 و13 و19 يناير.

كما طرحت الشركة العروض نفسها لعملائها المسافرين من كل المدن الأوروبية التى تصل إليها الشركة، والمتاحة فى شبكة خطوطها، للحصول على التخفيض عند حجز تذاكر السفر إلى الوجهتين طبقًا للمواعيد المحددة بالعرض.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران تُسيّر 4 رحلات أسبوعية إلى مدينة بومباى الهندية، تقلع من مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة 4:55 عصرا، وفق التوقيت المحلى للقاهرة، لتصل وجهتها الساعة 1:45 صباحا، أيام السبت، والاثنين، والثلاثاء والأربعاء، أما عن رحلا الشركة إلى جوانزو فهى رحلة يوميا تقلع من مطار القاهرة الساعة 12:15 صباحا، لتصل إلى جوانزو الساعة 3:15 عصرا وفق التوقيت المحلى للقاهرة.