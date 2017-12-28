مصر تشارك فى 3 معارض سياحية خلال يناير وفبراير 2018.. تعرف عليها





كتبت ميرفت رشاد

يعتزم المكتب السياحى المصرى بالعاصمة الألمانية برلين، برئاسة محمد عبد الجبار، المشاركة فى 3 معارض سياحية مهمة خلال شهرى يناير وفبراير 2018، وفى السطور التالية بمكنك التعرف عليها بشكل أكبر.

أول المعارض التى تشارك فيها مصر فى العام الجديد، معرض CMT المقرر إقامته فى مدينة شتوتجارت الألمانية، من 13 حتى 21 يناير المقبل، وتشارك مصر فيه بجناح مساحته 50 مترا مربعا، ويصل عدد العارضين إلى 2680 من 96 دولة، بينهم 12 هيئة تنشيط سياحة حكومية، ومن المتوقع فى ضوء خريطة المعرض ودوراته السابقة أن يصل عدد زواره إلى 235 ألف زائر.

كما تشارك مصر فى معرض ميونيخ، المقرر إقامته فى مدينة ميونيخ الألمانية بين 21 و25 فبراير 2018، بجناح مساحته 50 مترا مربعا، ويصل عدد العارضين فى هذا المعرض لـ1200 عارض من 60 دولة، ومن المتوقع أن يزوره 135 ألف زائر، أما المعرض الثالث فهو معرض FESPO المقرر إقامته فى مدينة برن بسويسرا، بين 25 و28 يناير المقبل، بجناح مساحته 25 مترا مربعا، ويصل عدد العارضين به لـ650 عارضا من أكثر من 50 دولة، بينما يصل عدد الزائرين إلى 63 ألف زائر.

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة، فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة المصرية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن قيمة الاشتراك فى المعرض تبلغ 500 دولار أمريكى، تُسدد للهيئة بشكل مباشر، مقابل "كاونتر وكرسيين".