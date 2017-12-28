مصدر: 2 مليار دولار من صندوق النقد دخلت البنك المركزى واستخدمت لسداد قروض

مصدر: 2 مليار دولار من صندوق النقد دخلت البنك المركزى واستخدمت لسداد قروضالخميس، 28 ديسمبر 2017 09:44 م
طارق عامر- محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، دخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا، وتم إستخدامها فى سداد قروض خارجية.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" سابقة أن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.79 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 35.58 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
شغل الحاوى..😁
😁..
عدد الردود 0
بواسطة:
جحا
و علي رأي شريهان في الفوازير "شهر يسلم شهر" او قرض يسلم قرض
و لما قرض البنك الدولي يوجه لتسديد قروض اخري فكيف سيسدد قرض البنك الدولي ؟ هذا بالضبط ما حذر منه الخبراء ان يستغل قرض البنك الدولي في تسديد القروش بدلا من التنمية.