مساعد وزير الداخلية: للأسف بعض الأعمال الدرامية تجسد تاجر المخدرات "بطلا"الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:00 ص
تعاطى المخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن الإعلام بالتأكيد له دور كبير فى التنبيه بخطورة المواد المخدرة التى تدمر عقول شبابنا، فتوجيه حملات وطنية تستهدف التعريف بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات أمر مهم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، للأسف بعض الأعمال الدرامية تجسد تاجر المخدرات على أنه بطل، وأنه يجمع المال فى وقت زمنى قصير الأمر الذى يساهم فى خلق رغبة عند بعض الشباب لتقليده.
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