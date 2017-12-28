video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مساعد وزير الداخلية: جاهزون للتعامل مع كافة السيناريوهات خلال الاحتفالات

الخميس، 28 ديسمبر 2017 11:27 ص
مساعد وزير الداخلية: جاهزون للتعامل مع كافة السيناريوهات خلال الاحتفالات العمليات الخاصة


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

قال اللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، نحن فى حالة استنفار أمنى مستمر دفاعاً عن المواطن والمنشآت، وهدفنا حماية العرض والشرف وصون مقدرات هذا الوطن وشعبه العظيم.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات له، نؤدى واجبنا، ومؤمنون برسالتنا، ولدينا ثقة في رجال الداخلية والأمن المركزى أن يكونوا على أتم استعداد بالتضحية من خلال ما قدمناه وما سنقدمه لشعبنا الكريم.

 

وأردف مساعد وزير الداخلية، مهما يحدث سنقضي على جذور الارهاب، وسنؤمن بلدنا وشعبنا وأهلنا، وكلنا جاهزية تامة لذلك، و"احنا بنتدرب كويس ونعمل رماية كويس ونتدرب على كافة السيناريوهات المحتملة".

 

وتابع، كل شىء متوقع وكل شىء جائز، ونحن على أتم الإستعداد للتضحية، وسنكون على قدر ثقة الشعب المصرى بنا.

 

من جانبه، قال اللواء أحمد إسكندر مدير عام منطقة القاهرة للأمن المركزي، جاهزون ومستعدون لأي مواجهة من أي نوع وفي أي وقت، خاصة أننا في وقت ليس به ثوابت ، والمتغيرات في أي لحظة ، وهذه ثقافة نؤكد عليها لضباطنا بأننا فى أى وقت ممكن نواجه.

استعدادت الأمن
استعدادت الأمن

 

العمليات الخاصة تأخذ مواقعها
العمليات الخاصة تأخذ مواقعها

 

انتشار أمني
انتشار أمني

 

رجال الأمن المركزى
رجال الأمن المركزى

 

قوات الأمن المركزى المشاركة فى التأمين
قوات الأمن المركزى المشاركة فى التأمين

 

قوات الأمن المشاركة فى التأمين
قوات الأمن المشاركة فى التأمين

 

مجموعات أمنية تشارك فى تأمين الاحتفالات
مجموعات أمنية تشارك فى تأمين الاحتفالات

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد وزير الداخلية: نسبة المدمنين فى مصر 2.5% معظمها حشيش وترامادول

مساعد وزير الداخلية: للأسف بعض الأعمال الدرامية تجسد تاجر المخدرات "بطلا"

الداخلية

الامن المركزي

اخبار الحوادث

تامين البلاد



لا تفوتك
السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

السكة الحديد: سددنا 55.5 مليون دولار دفعة مقدمة لشراء أكبر صفقة جرارات

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

سامح شكرى يتوجه إلى أبو ظبى للقاء نظيره الإماراتى

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

"أتوبيسات بدورين" تجرى فى شرايين العاصمة بداية 2018.. النقل العام: تشغيل 12 أتوبيسا كمرحلة أولى نهاية يناير بـ40 مليون جنيه.. وتؤكد: الحافلات على الطراز الأوروبى وصناعة مصرية مكيفة.. والتذكرة أقل من 5 جنيهات

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

ماذا يحتاج الأهلى فى الميركاتو الشتوى.. الجهاز الفنى يحدد 3 مراكز للتدعيم خلال انتقالات يناير.. الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيمن فى المقدمة.. وخلاف حول مركز حراسة المرمى

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

صفقة الزمالك مع "نقاز" تونس مهددة بالفشل بسبب مونديال روسيا والدولارات

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لو خطوبتك قربت.. تعرفى على موديلات فساتين أنيقة ببصمة زهير مراد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة