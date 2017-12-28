مسئول: السودان سيحرر سعر القمح ويترك استيراده للقطاع الخاص





الخرطوم – رويترز

قال مسئول بوزارة المالية السودانية اليوم الخميس إن السودان يخطط لتحرير سعر القمح بالكامل فى موزانة عام 2018، التى يبدأ العمل بها اعتبارا من يناير وسيترك عملية استيراده للقطاع الخاص.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية مجدى حسن ياسين لرويترز "لن تكون هناك أى زيادة فى أسعار الخبز لأن التنافس سيقلل التكلفة".

أضاف أن الحكومة ستواصل تنظيم عطاءات للاستيراد.