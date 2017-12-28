مسئول: السودان سيحرر سعر القمح ويترك استيراده للقطاع الخاص

مسئول: السودان سيحرر سعر القمح ويترك استيراده للقطاع الخاصالخميس، 28 ديسمبر 2017 05:41 م
قمح
الخرطوم – رويترز
إضافة تعليق
قال مسئول بوزارة المالية السودانية اليوم الخميس إن السودان يخطط لتحرير سعر القمح بالكامل فى موزانة عام 2018، التى يبدأ العمل بها اعتبارا من يناير وسيترك عملية استيراده للقطاع الخاص.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية مجدى حسن ياسين لرويترز "لن تكون هناك أى زيادة فى أسعار الخبز لأن التنافس سيقلل التكلفة".
أضاف أن الحكومة ستواصل تنظيم عطاءات للاستيراد.
إضافة تعليق
"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس
السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة