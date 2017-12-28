مرور بورسعيد: 5 ملايين جنيه لمنظومة تصوير المخالفات المرورية إلكترونيا





بورسعيد- محمد فرج

أكد العقيد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه جارى استكمال منظومة تصوير المخالفات المرورية ورصدها إلكترونيا وإرسالها للإدارة ولنيابة المرور مباشرة بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه.

وقال العقيد بصلة إن الإدارة بصدد استكمال عمل اليوتيرنات المضيئة بأحياء العرب والمناخ والزهور بجانب الإشارات الضوئية بشارع صالح سالم وعرابى وصفية زغلول وسعد زغلول وامتداد شارع 23 يوليو وحتى محطة قود عتمان الموجودة بالقرب من المدينة الشبابية.

وأضاف مدير الإدارة بأنه جارى عمل 8 لوحات إرشادية مضيئة لزوار بورسعيد للتعرف على المناطق الهامة والأسواق التجارية والقرى السياحية ومصيف الشرطة والقوات المسلحة والمتحف الحربى وميدان المعديات وغيرها من الإرشادات التى يحتاجها الزوار القادمون من محافظات مصر.