محكمة الأسرة تفصل اليوم فى إلزام "كهربا" بدفع مؤخر صداق مطلقته





كتبت أسماء شلبى

تصدر محكمة الأسرة بزنانيرى، اليوم الخميس، حكمها فى الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة مطلقة محمود كهربا، ﻻعب نادى الزمالك، وتطالب فيها بإلزامه بدفع 50 ألف جنيه لها كمؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة.

وكانت سارة خليفة تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بزنانيرى بـ3 طلبات بشأن إلزام مطلقها "كهربا" بدفع نفقة عدة ومتعة لها علاوة على مؤخر الصداق المبرم فى عقد الزواج والبالغ 50 ألف جنيه.

يذكر أن مطلقة اللاعب أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة بزنانيرى حملت رقم 1403 لسنة 2016، وقالت إنها تزوجته بموجب العقد الشرعى المؤرخ فى 15 يونيو 2016 ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج، ومنذ فترة امتنع عن اﻹنفاق عليها رغم يسر حاله.