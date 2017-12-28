محافظ ومدير أمن المنيا يلتقيان الأساقفة والمطارنة استعدادًا لأعياد الميلاد





المنيا- حسن عبد الغفار

عقد عصام البديوى، محافظ المنيا، واللواء ممدوح عبد المنصف، مدير الأمن، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عدد من المطارنة والأساقفة ورعاة الكنائس المختلفة بنطاق المحافظة وذلك لمراجعة الخطط والتجهيزات الأمنية الخاصة بإجراء تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ هنأ الجميع بقدوم الأعياد معربا عن أمنياته بان ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وقال أن على الجميع تحمل مسئولياته تجاه أعمال التامين من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة مع التعاون والدعم المستمر من الكنيسة لتمر الأعياد بسلام وأمان ويسعد الجميع بالأعياد.

وأضاف البديوى، أن الدولة المصرية ما زالت مستهدفة وبقوة وان هناك تغير نوعى فى العمليات الإرهابية ومن هنا فالإجراءات الأمنية يجب أن تكون على هذا المستوى والتطور مع مراعاة الجانب النفسى، حتى لا يشعر أهالينا فى الكنائس بالقلق والخوف من الإجراءات الأمنية.

وشدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة من جميع قوات وأفراد التامين وتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخط الأمنية التى تم وضعها لتامين الكنائس وتكثيف الخدمات بمحيط الكنيسة، ومتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوبات الالكترونية والتأكد من تحقيق أعلى درجات التامين والتنبيه بعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس وتشغيل كاميرات المراقبة على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة اى خطر.