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محافظ كفر الشيخ : المحافظة تعيش أزهى عصور الرياضة ومكافأة لاحتفاظ الفريق بقمة المجموعة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 09:27 م
محافظ كفر الشيخ : المحافظة تعيش أزهى عصور الرياضة ومكافأة لاحتفاظ الفريق بقمة المجموعة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، صرف مكافأة لاعبى فريق كرة القدم لفوزهم على المنصورة في المباراة بهدف مقابل لاشئ في المباراة  التى أقيمت اليوم الخميس، بإستاد كفر الشيخ .

قال اللواء السيد نصر ،محافظ كفرالشيخ، أنه يولى اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضياً، وأن محافظة كفرالشيخ تعيش أزهى عصور الرياضة، بالإهتمام بالاندية الرياضية على مستوى المحافظة، وإقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة وتحسين القوة البدنية للشباب، وإستغلال طاقاتهم فى المجتمع.


وأضاف محافظ كفرالشيخ، في بيان له، أنه سيواصل دعمه لفريق القدم من أجل الفوز وتحقيق حلم الجمهور ، والصعود لدورى الأضواء والشهرة مقدماً التهنئة لأبناء كفرالشيخ ، لفوز فريق كفر الشيخ على فريق المنصورة، بهدف مقابل لاشئ  في المباراة التى  أقيمت باستاد كفرالشيخ الرياضى، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز «ب»، القسم الثانى، المجموعة الثالثة، بحرى وإسكندرية.


يذكر أن فريق كفر الشيخ تسيد  أحداث المباراة، واستطاع محمد عبدالله لاعب كفر الشيخ أن يحرز هدف الفوز ، فى الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، وفى الشوط الثانى تسيد فريق كفر الشيخ أحداث الشوط وأهدر الكثير من الأهداف ولكن فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الاضافى يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد فريق كفر الشيخ، واستطاع عمرو مجدى حارس مرمى كفرالشيخ التصدى لها لتنتهى المباراة بفوز كفر الشيخ هدف مقابل لا شىء ، ويتربع فريق كفرالشيخ على قائمة الفوز بالدورى الممتاز  " ب "، بعد إعتلاء قمة المجموعة الثالثة منفرداً برصيد 34 نقطة.

 

 


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