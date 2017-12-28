محافظ سوهاج يعقد اجتماعا بوفد مجلس السكان الدولى





سوهاج – عمرو خلف

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم اجتماعا مع بوفد مجلس السكان الدولى لعرض ومناقشة الدراسة التى قام بها المجلس بالتعاون مع جمعية تحسين الصحة بسوهاج حول " العدالة والإنصاف فى التحاق الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتعليم الجامعى والعدل والمساواة بين الجنسين فى التعليم الجامعى" بحضور طارق علم الدين المدير التنفيذى لمجلس السكان الدولى ود/ نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى ود/ نجوى مجاهد استشارى مشروع "العدالة والانصاف فى التعليم الجامعى"، والنائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة شريك المشروع، والنائب وائل المنشب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الامناء بسوهاج، و كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، و عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعدد من أعضاء مجلس السكان الدولى ومختصين من مديرية التربية والتعليم .

وأكد المحافظ فى بيان له ، على أهمية تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مثل هذه الدراسات للخروج بنتائج مبنية على إحصائيات وأسس صحيحة للاستفادة منها في التنمية المجتمعية وتقديم وتطوير الخدمات المقدمة لجميع فئات طلاب الجامعة ، مشيرا أيضا إلى ضرورة تفعيل عمل الأنشطة لنشر الوعي في السنوات الأولى من المرحلة الثانوية ، مع الأخذ فى الاعتبار طلاب التعليم الفني وكذلك الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأوضح طارق علم الدين المدير التنفيذى لمجلس السكان الدولى أن الدراسة التى تم عرضها خلال اجتماع اليوم تناولت التعليم الجامعى و الفرص والتحديات التى تواجه الشباب من الجنسين بالمناطق الريفية على مستوى الصعيد عامة وبمحافظة سوهاج بصفة خاصة , حيث تم عمل دراسة استكشافية بغرض التعرف على رؤى الطلاب وأولياء الأمور حول تكاليف التعليم الجامعى والتى قد تمثل عبئا عليهم .

وأضاف ان المشروع يهدف الى تمكين أبناء الأسر الفقيرة من تجاوز العقبات للالتحاق بالتعليم الجامعى من خلال تقديم الدعم والمساندة للطلبة والطالبات من الطبقات الفقيرة وتطبيق نظام للحوافز يساعد هؤلاء الطلاب وتحسين البيئة المدرسية لهم وتوفير التكنولوجيا الحديثة وأدوات التعلم النشط خارج أسوار المدرسة , وقيام الجامعات بدور ايجابى لتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدنى على تمويل برامج للمنح الدراسية يستفيد منها أبناء الأسر الفقيرة , وتخفيف الأعباء المالية على الأسر الفقيرة والتوسع فى انشاء الكليات داخل المحافظات وبناء المدن الجامعية وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة المغتربين .

كما تم خلال الاجتماع عرض الأنشطة وورش العمل والدراسات التى يقوم بها مجلس السكان الدولى لتعريف الطلاب على الكليات ومجهودات الجامعة، ونشر الوعى والثقافة، والإعلان عن ضوابط الاستحقاق الجامعى وضرورة التوسع في الشراكة بين الجامعة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأضافت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة بسوهاج والشريك بالمشروع ان المجتمع المدنى بمحافظات الصعيد يسعى إلى تغيير نظرة المجتمع خاصة فى القرى والتأكيد على أهمية التعليم خاصة التعليم الجامعى بالنسبة للفتاة فى الصعيد وتوفير الامكانات لطلاب الاسر الفقيرة للالتحاق بالتعليم الجامعى.

وأوضح احمد وائل المشنب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الامناء أن أجهزة الدولة تسعى للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية حتى نستطيع الارتقاء بالمنظومة التعليمية خاصة الخدمات التعليمية التى تقدم الى أبناءنا فى محافظات جنوب الوادى مما يكون له الأثر الطيب فى تحقيق التنمية الشاملة .