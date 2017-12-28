محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشهدان المؤتمر التاسع حول أمراض وزراعة الكلى





سوهاج – عمرو خلف

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر السنوى التاسع الذى ينظمه قسم أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج حول أمراض وزراعة الكلى وبالاشتراك مع الجمعية المصرية لامراض وزراعة الكلى ، والذي يستمر لمدة يومان ويشمل عقد مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي يحاضر بها مجموعة من الأساتذة المتخصصين في الأمراض وزراعة الكلي بمختلف الجامعات المصرية .

كما حضر المؤتمرالدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب جامعة سوهاج والدكتور أحمد بغدادى رئيس قسم الباطنة بكلية الطب والدكتور جمال سعدى أستاذ الباطنة والكلى بطب القصر العينى ورئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والدكتور حسين شعيشع استاذ الباطنة والكلى بكلية الطب جامعة المنصورة والدكتور على طه القرياتى أستاذ الباطنة والكلى بطب سوهاج والدكتور أحمد فوزى نقيب الأطباء بالإضافة الى عدد من عمداء الكليات والأساتذة المتخصصين فى أمراض الباطنة والكلى من جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية والأزهر وطنطا وأسيوط وقنا وأسوان .

وأكد المحافظ على أهمية دور تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والثقافات ومناقشة أحدث ما توصلت اليه الأبحاث الطبية ونقل تلك الخبرات الى شباب الأطباء وتدريبهم على مهارات التواصل واتخاذ القرار وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة . وأشاد المحافظ بدور الجامعة المجتمعى بالاضافة لدورها التعليمى والتعاون المستمر مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة , مؤكدا أن الجامعة هى قاطرة التنمية ومنارة التنوير وبيت الخبرة فى اى اقليم .

وقال عبد المنعم انه سوف يتم إنشاء مركز متخصص فى أمراض الكلى على ارض سوهاج بالتعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج لخدمة محافظات الصعيد. ومن جانبه توجه الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بالشكر لمحافظ الاقليم لدعمه الدائم لجميع أنشطة الجامعة العلمية والمجتمعية , وأكد على أهمية دور كلية الطب ومستشفى سوهاج الجامعى فى تقديم الخدمات الطبية لاهالى الاقليم , وتحدث حول مجموعة من التحديات التى تواجه مستشفى سوهاج الجامعى ومنها التعاون والتنسيق مع مستشفيات مديرية الصحة وتفعيل نظم الإحالة لتقليل الأعباء وتحسين الخدمة المقدمة وكذلك العمل على زيادة الموارد المالية للمستشفى لتقديم مزيد من الخدمات بصورة جيدة , والتحدى الثالث هو مراجعة التشريعات والقوانين المنتظمة للعلاقة بين مقدمى الخدمة من أطباء وأطقم تمريض والمرضى .

وأعلن رئيس الجامعة عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات الادارية للبدء فى العمل بنظام قواعد البيانات الاليكترونية بالمستشفى الجامعى توفيرا للتكلفة وتحديدا للمسئولية . وأشاد الدكتور جمال السعدى رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى بالخبرات العلمية التى تمتلكها كلية الطب بجامعة سوهاج , مؤكدا على اهمية مثل تلك المؤتمرات لثقل مواهب شباب الأطباء ونشر الوعى بين الاهالى والطلبة والأطباء حول أمراض الكلى واهمية التشخيص المبكر لتجنب تطور المرض , وضرورة التواصل بين الجامعات والمراكز المتخصصة على مستوى الجمهورية .